Disney+: l'abbonamento con la pubblicità si farà

A distanza di poche ore dal rumor che prevedeva l'introduzione di un abbonamento di Disney+ con la pubblicità, in queste ore arriva la conferma ufficiale da parte del colosso dell'intrattenimento. A partire dalla fine del 2022, e solo nel 2023 per i mercati internazionali, Disney+ introdurrà un nuovo piano che ricalca in parte quanto già sperimentato (evidentemente con successo) anche dalle sussidiarie ESPN e Hulu.

La compagnia, per opera di Kareem Daniel, Chairman di Disney Media&Entertainment Distribution, fa sapere che “espandere l'accesso a Disney+ a un pubblico più ampio a un prezzo inferiore è una vittoria per tutti: consumatori, inserzionisti e i nostri narratori.” Daniel aggiunge anche che “più consumatori potranno accedere ai nostri fantastici contenuti. Gli inserzionisti potranno raggiungere un pubblico più ampio e i nostri narratori potranno condividere il loro incredibile lavoro con più famiglie.”

Disney+ conferma l'abbonamento con la pubblicità

Si tratta di una mossa con ricadute potenzialmente molto importanti per l'intera industria della distribuzione online: Disney+ è una delle più importanti piattaforme di streaming al mondo, ed è altamente probabile che molti più consumatori decideranno di entrare all'interno del mondo Disney attirati proprio dalla possibilità di accedere all'intero catalogo a un prezzo ancora più conveniente, anche se con la presenza della pubblicità.

“Sin dal suo lancio, gli inserzionisti hanno chiesto a gran voce l'opportunità di far parte di Disney+ e non solo perché c'è una crescente domanda di più inventario in streaming“, sottolinea Rita Ferro, President, Advertising, Disney Media e Entertainment Distribution. “Disney+ con la pubblicità offrirà ai marketer l'ambiente più premium in streaming con i nostri marchi più amati, Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic.“

Inoltre, l'introduzione di un piano tariffario supportato dalla pubblicità potrebbe anche evitare ulteriori incrementi di prezzo dei piani “standard”, solitamente mai ben accolti dagli utenti.

Vi ricordiamo che potete iscrivervi fin da subito su Disney+ direttamente da questo link.