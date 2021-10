YouTube rimuoverà i canali con video di bassa qualità per i bambini

Nel tentativo di incoraggiare una migliore qualità dei video a misura di bambino, YouTube inizierà a demonetizzare i canali che producono contenuti “non all'altezza”. Nello specifico, i creator che si rivolgono ad un pubblico più giovane non potranno caricare video dal carattere “eccessivamente commerciale” o che possano incoraggiare comportamenti scorretti.

Secondo la nuova politica di YouTube, i contenuti destinati ai bambini dovrebbero avere annunci limitati o del tutto assenti. Inoltre, la piattaforma avverte che i canali in violazione con le suddette linee guida potrebbero essere rimossi dal programma “Partner”.

Nel post pubblicato sul sito ufficiale di Youtube si legge quanto segue:

“Abbiamo contattato i creatori potenzialmente interessati per supportarli prima che queste modifiche abbiano effetto a partire dal prossimo mese. Il nostro obiettivo finale è promuovere un ambiente sicuro e stimolante per le famiglie, premiando i creator affidabili che realizzano contenuti di alta qualità per i bambini.”