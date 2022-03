YouTube: Reaction per i video? L'ipotesi sembra più che plausibile

Interessanti novità in dirittura d'arrivo su Youtube. Ad essere coinvolte, secondo le ultime anticipazioni diffuse online, sarebbero le modalità di interazione che gli utenti hanno con i video disponibili sulla nota piattaforma.

Il feedback degli spettatori su YouTube, al momento, può esprimersi mediante il Mi piace (oppure il Non mi piace “nascosto”) e la pubblicazione di un commento. A breve potrebbero essere accessibili anche le Reaction tramite emoji.

Reaction per i video di Youtube: l'esperimento è cominciato

In buona sostanza, per gli utenti di YouTube dovrebbe essere possibile reagire condividendo emoji in un preciso momento del video in questione:

Youtube sta sperimentando questa nuova funzionalità sulla scia dei commenti a tempo, che consentono agli utenti di visualizzare e lasciare un commento in momenti specifici. Quest'ultima caratteristica rimane un esperimento e non è ancora globalmente implementata.

La fase di test è già iniziata, ma non è chiaro se solo un target selezionato abbia ad ora la possibilità di reagire ai video oppure se tale funzionalità sia stata messa a disposizione di tutti ma solo per una data percentuale di video. In entrambe le circostanze, ecco ciò che devi sapere:

“Se stai guardando un video che fa parte di questo esperimento, puoi reagire e vedere le reazioni del pubblico aprendo la sezione commenti del video e toccando il pannello di reazione.”

Nelle fasi inziali, le reazioni ai video di Youtube resteranno anonime: sarà dunque possibile visualizzarle, in quegli specifici minutaggi, ma non si potrà individuarne “l'artefice”. Supponiamo però che, con i successivi aggiornamenti e la predisposizione di un layout più congeniale, si potrà anche visualizzarne l'autore (esattamente come avviene per i normali commenti):

“Stiamo testando più reazioni, ne aggiungeremo o rimuoveremo in base a come andrà l'esperimento.”

Per adesso, in attesa dei prossimi cambiamenti, le Reaction disponibili su Youtube sono quelle mostrate nello screenshot condiviso poco fa.