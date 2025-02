YouTube Premium Lite sarebbe vicino al lancio

Google sarebbe ormai prossima al lancio di YouTube Premium Lite, secondo Bloomberg. La versione più economica dell’abbonamento del servizio di streaming live e on demand di Google potrebbe arrivare a breve anche in Australia, Germania, Thailandia e Stati Uniti. Al momento però non siamo a conoscenza del prezzo con cui sarà possibile attivarla.

Ai microfoni di The Verge, il portavoce dell’azienda Paul Pennington ha spiegato che è ai test “una nuova offerta YouTube Premium con la maggior parte dei video senza pubblicità“. La speranza è di “espandere questa offerta ad ancora più utenti in futuro” con il supporto dei vari partner. Tutto questo senza specificare dove potrebbe essere lanciato e quanto potrebbe costare il servizio.

Da quanto è emerso, sembra proprio che YouTube Premium Lite sarà una versione in grado di mostrare meno pubblicità rispetto alla versione gratuita dell’app, ma non senza pubblicità come l’attuale versione a pagamento. Una via di mezzo, più vicina alla versione con zero annunci pubblicitari.

YouTube Premium Lite: a chi piacerà questa versione economica

Molto probabilmente, YouTube Premium Lite sarà più appetibile a tutti quegli spettatori che vogliono principalmente guardare programmi diversi dai video musicali. Per questi ultimi, YouTube ha aggiunto la versione karaoke, con testo che compare in tempo reale durante la riproduzione del video musicale.

Infatti, pensandoci bene, chi vorrebbe ascoltare una canzone, mentre guarda il suo video musicale, interrotta da anche solo un annuncio pubblicitario? Oppure, prima di uno, due o tre video musicali dover guardare “per forza” un annuncio di qualche secondo che blocca la naturale progressione della playlist? In questi casi YouTube Premium è la soluzione perfetta e su misura.

Diverso per chi, invece, ama guardare video recensioni, live e altri contenuti che non sono musicali. Allora YouTube Premium Lite può avere un senso perché offre meno pubblicità a un costo contenuto e sicuramente inferiore al piano premium attuale.