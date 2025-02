YouTube diventa un karaoke con la nuova modalità testi

Sei pronto a vedere YouTube come non l’avevi visto mai? Un nuovo aggiornamento ha da poco introdotto una nuova funzione molto interessante. In pratica, ora è possibile seguire il testo di una canzone che viene mostrato a tempo e con caratteri cubitali sullo schermo così da permettere all’utente di cantare a squarciagola senza preoccuparsi troppo delle parole.

Al momento, questa funzione può essere attivata sull’app di YouTube disponibile per Android TV. Questa novità si chiama “Display“. In tempo reale mostra il testo della canzone che stai ascoltando, e vedendo tramite il video musicale, integrando le parole così da permetterti di seguirle e anche di cantarle insieme al tuo cantante o gruppo preferito.

Una novità decisamente interessante per chi da sempre ama il karaoke ed è affascinato da questo “strumento”, che per anni e ancora oggi ha fatto e sta facendo cantare intere generazioni. Si tratta di un karaoke moderno che potremmo ben presto vedere anche nei locali a tema. Scopriamo insieme come attivare questa funzionalità sull’app di YouTube, versione 5.22 o successiva per Android TV.

Come attivare Display su YouTube per ottenere un moderno karaoke

Il karaoke, per come lo conosciamo, è una forma di intrattenimento che permette di cantare, da soli, in coppia o in gruppo, una canzone su una base musicale creata appositamente, mentre a video scorrono le parole del testo. Adesso anche YouTube, dopo il doppiaggio automatico dei video, è diventato un moderno karaoke grazie alla modalità testi integrata, la nuova funzionalità che sta spopolando su Android TV.

Per attivarla basta selezionare il bottone “Display” che si trova tra i bottoni “Non mi piace” e “Salva”. Questo bottone lo si riconosce dal suo aspetto che richiama l’occhio umano in forma stilizzata e che è disponibile solo quando si è selezionato un video musicale. La cosa interessante è che, selezionandolo, permette di scegliere tra tre modalità: