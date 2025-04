Youtube non vuole che passiate troppo tempo a guardare gli Short

Youtube sta valutando l’introduzione di un nuovo strumento per contenere l’eventuale fruizione eccessiva degli Short.

Dalle analisi del codice nell’app beta, riportate inizialmente da Android Authority, emerge la possibilità di impostare un limite d’uso quotidiano, superato il quale i video brevi diventeranno temporaneamente inaccessibili. YouTube ha confermato a TechCrunch di essere impegnata sullo sviluppo di questa funzionalità, pur precisando il fatto che i test pubblici non siano ancora partiti.

Youtube al lavoro per contenere “l’abuso” degli Short

Il meccanismo è piuttosto semplice: l’utente fissa un tetto orario (ad esempio, un’ora al giorno) e, una volta esaurito, il feed degli Short si bloccherà. Curiosamente, il codice lascia intuire che resterebbero visibili i singoli contenuti brevi “embeddati” altrove: una scelta che eviterebbe di penalizzare chi cerca clip specifiche senza cadere nel vortice dello scrolling infinito.

Non si tratta del primo tentativo della piattaforma di promuovere un uso più consapevole. Esiste già l’opzione “Take a Break“, che invia promemoria durante la riproduzione dei video tradizionali. Ma la strada intrapresa per gli Short riflette una preoccupazione più ampia ed arriva come risposta alla crescente domanda di “strumenti anti-dipendenza”. Anche colossi come Apple e Google hanno integrato funzioni simili nei loro sistemi operativi.

Il timing non è casuale. Con gli Short ormai diventati una miniera d’oro per l’engagement, YouTube prova a creare un giusto punto d’incontro tra profitti e salute mentale dell’utente: al momento, però, non si hanno informazioni ufficiali in merito a quando la suddetta feature verrà effettivamente lanciata in favore del grande pubblico.