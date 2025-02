Squid Game 3 con ancora meno episodi? Ennesima delusione per i fan

La terza stagione di Squid Game arriverà nel corso dell’estate ma, nonostante l’attesa relativamente breve, i fan non sembrano troppo entusiasti delle ultime novità riguardanti il capitolo conclusivo della serie.

Netflix non ha ancora svelato diversi dettagli: tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il numero degli episodi di Squid Game 3 sarà addirittura inferiore rispetto alla quantità di puntate della seconda stagione.

Squid Game 3: quando esce e quanti episodi ci saranno?

Già in passato, molti fan di Squid Game avevano espresso il loro disappunto per la riduzione degli episodi rispetto alla prima stagione, lamentando un finale troppo affrettato ed un cliffhanger scioccante con troppi interrogativi aperti. Ora, si vocifera che la terza stagione sarà composta da soli sei episodi: uno in meno rispetto alla precedente.

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte di Netflix, la notizia ha generato malcontento tra gli spettatori, preoccupati che un numero così limitato di episodi non sia sufficiente per chiudere in modo soddisfacente la storia di Seong Gi-hun e risolvere le trame in sospeso di Squid Game 2. Tuttavia, nonostante si stia ancora parlando di semplici rumor, è pur vero che in alcuni casi una narrazione più snella e priva di filler potrebbe risultare decisamente più efficace rispetto ad una trama forzatamente dilatata. Inoltre non va dimenticato che, inizialmente, Squid Game era stata concepita per essere una serie con all’attivo una singola stagione. Dopo un successo a livello planetario, Netflix ha chiesto di far proseguire la storia con ulteriori capitoli.

Per chi si sentisse già deluso dall’eventualità di una terza stagione così breve, c’è una buona notizia: l’universo di Squid Game potrebbe continuare a vivere tramite nuovi spin-off. Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha infatti lasciato intendere che, sebbene la storia principale sia ormai vicina alla conclusione, non è esclusa possibilità di esplorare nuovi personaggi e narrative all’interno dello stesso universo.

Nel frattempo, l’attesa per Squid Game 3 è in costante crescita e vi ricordiamo che la nuova stagione arriverà in streaming su Netflix il 27 giugno.