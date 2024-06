YouTube Music accoglie i podcast: arriva la sezione dedicata

Lo scorso anno, Google ha ufficialmente annunciato il passaggio da Google Podcast a YouTube Music, culminato qualche giorno fa nella chiusura definitiva dell’applicazione. Gli ultimi mesi sono stati quindi caratterizzati da un passaggio di testimone, che aggiunge ora un nuovo gradino all’esperienza: YouTube Music ha infatti recentemente introdotto una nuova scheda dedicata proprio ad accogliere i podcast.

Podcast più ordinati

La nuova scheda, presente sia nell’app Android che iOS, si chiama “I tuoi podcast” e si trova nella scheda “You” insieme ad altre sezioni, tra cui i download. La pagina, come riporta PhoneArena, si mostra semplice e con la possibilità di arricchirla con playlist personalizzate.

Con le sue funzionalità, YouTube Music si piazza già quale degno successore di Google Podcast: tra le più interessanti segnaliamo la possibilità di riprodurre i contenuti in background e quella di ascoltare i podcast anche offline. Per accedervi non è necessario sottoscrivere un abbonamento: sono, infatti, disponibili gratuitamente per tutti.

L’obiettivo sembrerebbe essere quello di rendere più semplice e fluida sia la navigazione che la gestione dei propri podcast, raccogliendo tutto ciò che li riguarda in un unico posto. La funzionalità verrà integrata gradualmente, perciò potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli account.

Nel frattempo, Google Podcast ha chiuso ufficialmente i battenti lo scorso 23 giugno a livello globale: il servizio verrà disattivato a breve, ma è ancora possibile utilizzare lo strumento di migrazione per esportare le proprie iscrizioni a YouTube Music o servizi di terze parti, entro il 29 luglio.