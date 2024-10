Youtube: il tuo creator preferito ti ha risposto? Potrebbe non essere lui

Youtube, negli ultimi tempi, si è resa protagonista di iniziative che non hanno per nulla entusiasmato la sua comunità, causando una crescente frustrazione tra gli utenti.

In molti ritengono che il team di YouTube si stia focalizzando su contesti di minore rilevanza, trascurando questioni più urgenti. Ora, una nuova funzionalità in fase di sviluppo punta a semplificare la vita ai creatori di contenuti, a scapito però dell’autenticità delle interazioni con i fan.

L’intelligenza artificiale sostituirà i creator di Youtube

YouTube, come molte altre piattaforme, sta integrando diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, piuttosto che andare incontro alle richieste del suo pubblico, ha pensato “bene” di implementare l’AI per generare risposte ai commenti.

In pratica, questo nuovo strumento di intelligenza artificiale su Youtube verrà addestrato per imitare lo stile di scrittura degli youtuber, permettendo una risposta rapida ed automatizzata ai commenti dei fan. Questa nuova funzione potrebbe inevitabilmente compromettere il realismo e la credibilità delle delle interazioni: per gli utenti verrebbe naturale chiedersi quali risposte considerare autentiche e quali, invece, ricondurre all’intervento dell’AI.

L’intenzione di YouTube è pertanto quella di facilitare il lavoro dei creatori di contenuti, consentendo loro di generare risposte immediate. Tuttavia, nel caso lo ritenessero opportuno, questi potrebbero agire in prima persona e modificare le risposte prima di pubblicarle. Al tempo stesso, il timore è che una simile procedura diventi completamente automatizzata e che sempre più youtuber decidano di affidarsi al contributo dell’intelligenza artificiale per rispondere ai commenti.

Una prospettiva tutt’altro che entusiasmante, sia dal punto di vista del pubblico e sia per quanto riguarda l’affidabilità dell’intera piattaforma. YouTube sta già faticando parecchio per contenere l’invasione dei bot, che colpisce fin dai primi istanti la maggior parte dei video pubblicati: l’eventualità che l’intelligenza artificiale possa prendere il sopravvento e sostituirsi ai creator pone le basi per una realtà sempre più automatizzata e meno umana.