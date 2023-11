Youtube non si arrende: video più lenti per chi utilizza AdBlock

Youtube continua la sua battaglia nei confronti degli utenti che visualizzano i video presenti sulla piattaforma facendo uso di AdBlock e simili. L’ennesima contromossa è stata messa in luce negli ultimi giorni su Reddit.

In molti hanno infatti segnalato strani rallentamenti su Youtube, in particolar modo nelle fasi iniziali del caricamento dei video. Queste problematiche sono emerse soprattutto da parte di chi ha visitato il sito tramite browser Firefox.

Nuovo tentativo di Youtube contro gli AdBlock

Dopo un’attenta analisi del codice JavaScript di YouTube, ci si è accorti di come questo impedimento sia tutt’altro che casuale: stiamo parlando di un’azione mirata, volta a scoraggiare l’utilizzo di plugin che impediscono la normale riproduzione della pubblicità con conseguente calo degli introiti.

La stessa Youtube ha confermato i sospetti, sottolineando il fatto che l’installazione degli AdBlock potrebbe in molti casi compromettere le normali performance del sito. Allo stato attuale, parliamo di circa 5 secondi di ritardo nel caricamento dei video, ma gli utenti di Chrome sembrano essere stati graziati (almeno per adesso).

Ancora una volta, l’obiettivo è quello di spingere i visitatori del celebre portale verso una fra queste due alternative: consentire le pubblicità disinstallando gli AdBlock oppure evitarle iscrivendosi a Youtube Premium, entrambe soluzioni che non andrebbero ad intaccare i guadagni della società.

Come sempre è accaduto in circostanze simili, le reazioni del pubblico sono state pressoché opposte. Da una parte, c’è chi comprende perfettamente i motivi alla base di questa scelta, ma non manca chi critica Youtube per l’eccessiva mole di pubblicità che spesso si è costretti a “subire” anche per video di pochissimi secondi.