Youtube: c'è un incomprensibile bug che riproduce i video a bassa qualità su iOS

YouTube, nonostante sia una delle piattaforme di intrattenimento più popolari al mondo, sta affrontando un problema che ha già infastidito un bel po’ di utenti, in particolare quelli che hanno installato l’applicazione per iOS.

Negli ultimi giorni, infatti, sono emerse diverse segnalazioni circa una riproduzione dei video di Youtube a bassa qualità, con risoluzioni che spesso non superano i 360p o i 240p e, nei casi più gravi, neppure i 144p. Questo problema, che rende l’esperienza di visione decisamente sgradevole, sembra essere diffuso anche su desktop e smart TV, ma è particolarmente evidente sui dispositivi di casa Apple.

Perché l’app di Youtube per iOS riproduce i video con scarsa qualità?

La causa esatta del malfunzionamento non è ancora chiara. Tuttavia, alcuni utenti su Reddit hanno ipotizzato che il problema possa essere legato ad un recente aggiornamento di iOS. Google, dal canto suo, ha riconosciuto ufficialmente l’anomalia, parlandone sul Forum di assistenza della community ed affermando di essere già al lavoro per risolverlo:

“Siamo a conoscenza del fatto che alcuni di voi stiano riscontrando una qualità inferiore rispetto al solito durante la riproduzione di video e Shorts.”

Google ha quindi provveduto a rassicurare gli utenti, confermando il suo impegno nel fornire maggiori chiarimenti appena possibile. Per il momento non è stato rilasciato alcun fix, ma è probabile che un futuro aggiornamento dell’app di Youtube venga presto distribuito per risolvere tale problematica.

Insomma, un periodo non facile per Youtube, già aspramente criticata per via del gran numero di pubblicità che spesso si è costretti a subire prima, durante e dopo la visione del video: la speranza è che Google si adoperi quanto prima per trovare un giusto punto di incontro tra i profitti dell’azienda e la piacevolezza di utilizzo dell’app ma, nel frattempo, il bug dei video a bassa risoluzione ha certamente la priorità.