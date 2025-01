Youtube mostra annunci di 3 ore non saltabili e non per sbaglio: c'è un motivo

YouTube sta affrontando un’ondata di segnalazioni riguardanti annunci pubblicitari eccessivamente lunghi e non saltabili, con alcuni utenti che hanno dichiarato di essersi imbattuti in spot che durano addirittura più dei video stessi.

Vari screenshot condivisi su Reddit testimoniano la presenza di inserzioni che variano da 57 minuti a oltre 3 ore, con casi estremi che parlano di annunci lunghi persino 10 ore. Una vicenda paradossale ha coinvolto un utente di Youtube costretto a guardare un annuncio di quasi 3 ore prima di riprendere la visione di un video che durava a malapena un’ora.

Perché Youtube sta mostrando annunci pubblicitari così lunghi?

Un aspetto che ha destato ulteriore curiosità riguarda la scomparsa del pulsante “Salta annuncio” per alcuni spettatori, spesso nascosto o reso disponibile solo in posizioni insolite, come sotto il video. Questa particolarità ha alimentato teorie secondo cui gli adblocker potrebbero interferire con la visualizzazione degli annunci, compromettendo anche la possibilità di saltarli.

YouTube ha risposto spiegando che queste inserzioni straordinariamente lunghe sono rivolte proprio agli utenti che fanno uso di strumenti per bloccare la pubblicità. Per il pubblico senza adblocker, l’azienda assicura che gli annunci restano saltabili dopo 15 secondi. YouTube ha anche ribadito l’importanza degli spot pubblicitari per il sostegno dei creatori di contenuti, incoraggiando gli spettatori a disattivare i blocchi o a sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium per un’esperienza senza interruzioni pubblicitarie.

Va poi sottolineato come, negli ultimi mesi, la piattaforma abbia intensificato le misure contro chi tenta di evitare gli annunci. Tra le iniziative adottate figurano inserzioni che appaiono durante le pause dei video, rallentamenti nel caricamento e persino limitazioni nella normale visione dei contenuti. Google ha confermato questa strategia, ammettendo come gli annunci di così lunga durata rappresentino uno sforzo globale per dissuadere chi cerca di evitare la pubblicità.

Insomma, Youtube resta nell’occhio del ciclone e, a conti fatti, determinate strategie appaiono più come un contrattacco piuttosto che come iniziative per andare incontro al pubblico nel modo più ragionevole possibile.