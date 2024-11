Yankee Candle in offertissima: candela profumata alla cannella a soli 19,99 euro (-33%)

Siamo nel periodo perfetto per organizzare pomeriggi e serate all’insegna del relax più totale. Questa Yankee Candle alla cannella vivace è perfetta per farti compagnia: grazie allo sconto Amazon puoi acquistarla a soli 19,99 euro e se attivi l’opzione “Abbonati e Risparmia” potrai pagarla ancora meno.

Yankee Candle: candela profumata alla cannella vivace

La candela si presenta all’interno di un’elegante giara in vetro dalla grandezza media, con coperchio pensato per preservarne l’aroma e facilitarne lo spegnimento senza spandere il fumo in casa.

La fragranza alla cannella vivace è ideale per creare un’atmosfera accogliente e avvolgente, con il suo profumo caldo e speziato arricchito da un tocco di chiodi di garofano. Realizzata con ingredienti scelti e una cera di alta qualità, assicura una diffusione uniforme avvolgendo l’intera stanza di un profumo costante.

La durata garantita va dalle 50 alle 75 ore: questo significa che potrai utilizzarla a lungo per accompagnare i momenti più rilassanti della tua giornata. Lo stoppino è realizzato in cotone 100% senza piombo così da darti una combustione enorme.

Idea regalo perfetta per se stessi o per qualcuno a cui vuoi bene: acquista adesso la Yankee Candle alla cannella vivace a soli 19,99 euro.