XPay, rendi i pagamenti più facili e rapidi ai tuoi clienti

La diffusione dei pagamenti digitali in Italia ha portato al proliferare di diversi sistemi e piattaforme per la gestione degli stessi.

Chi lavora nel commercio però, si è ben presto accorto che non è tutto oro quello che luccica. Molti di questi servizi, dopo pochi giorni di utilizzo, si rivelano per quello che sono: difficili da gestire per il commerciante, macchinosi per il cliente e soprattutto costosi.

Tutto ciò rende i pagamenti digitali, teoricamente comodi e convenienti, qualcosa di molto spiacevole tanto per chi il pagamento lo effettua tanto per chi lo accetta. Per fortuna, esistono piattaforme in grado di distinguersi dalla massa, rendendo le transazioni tanto rapide quanto indolori.

XPay di Nexi, per esempio, è un servizio in grado di distinguersi per diverse caratteristiche vantaggiose.

Prima fra tutte è l’estrema adattabilità: XPay, infatti, è in grado di accettare pagamenti tramite siti Webb, App, gestionali o direttamente dalle pagine social. Una soluzione ideale, dunque, tanto per progetti digitali come eCommerce, tanto per attività più classiche, come hotel e simili.

XPay, ottieni il massimo dai pagamenti digitali

La duttilità di XPay si rispecchia anche nell’ampio ventaglio di strumenti di pagamento accettati.

Tra i più famosi, possiamo citare:

Mastercard

Maestro

Visa

Vpay

American Expresss

JCB

UnionPay

Google Pay

ApplePay

Che rappresentano solo una piccola parte dei canali supportati.

Altro vantaggio legato a questo servizio è l’accredito tempestivo, che avviene il giorno lavorativo successivo al pagamento. La gestione gratuita delle dispute e delle contestazioni, abbinata all’assistenza dedicata il lingua italiana, sono altri fattori che stanno spingendo sempre più persone verso XPay.

E per quanto riguarda i costi? Anche sotto questo punto di vista, come vedremo, questa piattaforma riesce a stupire.

XPay Easy, soluzione ideale per chi lavora attraverso siti Web (anche non eCommerce) e simili, è infatti disponibile in offerta speciale a canone zero per sempre (invece di 14,90 euro al mese) in offerta speciale fino al 6 agosto 2023.

Con questa formula è possibile ricevere pagamenti in totale relax, con un semplice clic, con una commissione dell’1,8% sulla trensazione + 0,20 euro.

Di fatto, un’opportunità imperdibile per ottenere il meglio nel contesto dei pagamenti digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.