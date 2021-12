Xiaomi: tutto pronto per la MIUI 13, ecco quando arriva

Le build beta di MIUI 12.5 verranno presto sospese probabilmente per lasciare il posto a quelle della nuova skin prossima al lancio, la MIUI 13.

Cosa sappiamo della MIUI 13? Quando arriva?

Xiaomi potrebbe presto fornire l'ultima build beta MIUI 12.5 per i suoi dispositivi poiché le ultime note di rilascio beta affermano che le versioni beta saranno sospese a causa della “regolazione dell'architettura del sistema software“. Sebbene il motivo fornito sia piuttosto vago, è lecito ritenere che sia dovuto al fatto che il marchio sta spostando l'attenzione verso il suo software MIUI 13 in preparazione per le sue versioni beta.

Le note di rilascio fanno parte del registro delle modifiche per l'aggiornamento MIUI 12.5 beta 21.12.8:

A causa dell'adeguamento dell'architettura del sistema software, la versione di sviluppo della MIUI sarà sospesa per un periodo di tempo a partire dalle 12.13. Stanno per succedere cose belle;

A causa dell'aggiornamento della versione principale di Android, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Mi 10 Youth Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note11 Pro, Redmi Note11 Pro+ saranno temporaneamente sospesi dal 13 dicembre 2021;

A causa dell'aggiornamento della versione principale di Android, Redmi Note10 sospenderà il rilascio del test interno dal 29 novembre 2021 (tradotto dal cinese);

Risolti i problemi noti e ottimizza l'esperienza dell'utente.

Come visto sopra, non solo gli aggiornamenti beta MIUI 12.5 verranno interrotti, ma anche quelli di Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Mi 10 Lite Zoom, Redmi Note 9 Pro 5G (Mi 10T Lite) e Redmi Note 11 Pro. Questa è una modifica che diventerà effettiva dal 13 dicembre e Xiaomi non ha ancora fornito alcuna informazione su quando riprenderanno tali build.

Venendo alla stessa MIUI 13, si dice che questa sarà un importante restyling rispetto alla MIUI 12.5 e porterà con sé una serie di modifiche all'interfaccia utente e nuove funzionalità, anche se non abbiamo ancora idea di cosa possiamo aspettarci.