Xiaomi Truclean W10 Pro: aspira, lava e pulisce il pavimento

Non ti fidi troppo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti e ovviamente non vuoi tornare a scopa e paletta? Allora sono certo che l’occasione che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello di eBay Xiaomi Truclean W10 Pro a soli 335 euro, invece che 599,99 euro. Per averla a questa cifra inserisci il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento.

Su eBay non viene segnalato ma sullo store di Xiaomi puoi vedere il prezzo originale che si aggira intorno ai 600 euro. Per cui ora avrai un risparmio pazzesco di circa 265 euro. Soprattutto metti le mani su una scopa elettrica in grado di aspirare, lavare e pulire il pavimento in una sola passata.

Xiaomi Truclean W10 Pro è un vero portento

Con Xiaomi Truclean W10 Pro non dovrai più stancarti per pulire i pavimenti di casa tua. Grazie alla sua tripla funzione passi una sola volta e tutto risplende. È dotata infatti di una spazzola a rullo molto grande che quindi copre una zona ampia e gode di un rilevamento intelligente della sporcizia che regola automaticamente la potenza di aspirazione.

La spazzola a rullo è dotata di una tecnologia anti groviglio e quindi la puoi usare tranquillamente per aspirare i capelli e i peli dei tuoi animali domestici. Gode di un angolo regolabile a 90° per riuscire ad arrivare dappertutto, anche sotto i letti e i divani. Inoltre è dotata di un bellissimo display intelligente dove viene indicato il livello della batteria e le varie impostazioni. Ultima cosa, non meno importante, ha una super batteria in grado di durare per 35 minuti con una ricarica completa.

Questo è sicuramente uno dei prodotti migliori che esistono in circolazione e oggi lo pagherai molto meno. Quindi vai subito su eBay e acquista la tua Xiaomi Truclean W10 Pro a soli 335 euro, invece che 599,99 euro. Per averla a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento. Ordinala ora per riceverla a casa tua in appena 2 giorni senza pagare la spedizione.