Xiaomi SVUOTA LOCALI su Amazon: 10 occasioni da non credere fino 87€

Tempo di concludere affari incredibili firmati Xiaomi, direttamente su Amazon. Una marea di sconti e prezzi spettacolari ti permetteranno di concludere affari strepitosi a tempo limitato. Dai un’occhiata e scegli adesso i tuoi preferiti direttamente dalla nostra selezione.

Redmi Buds 4 Lite, auricolari Bluetooth 5.3 con batteria che dura fino a 20 ore, a 15,99€.

Smart Band 8 Active, ottimo activity tracker con ampio display, a 19,99€

Mi Smart Scale 2, bilancia smart di design, a 20,99€.

Frullatore smart con display OLED, taglio con lame e 9 velocità a 59,99€.

Videocamera di sicurezza con rotazione motorizzata a 24,99€.

Mi Smart Band 8, smartband di ultima generazione con display AMOLED e fino a 16 giorni di autonomia energetica a 33,99€.

Mi TV Box S di seconda generazione, il sistema avanzato per trasformare la TV in un centro multimediale, in promozione a 51,49€.



Mi Portable Photo Printer, stampante fotografica portatile con batteria ricaricabile, a 57,98€.

Redmi Watch 4 con display AMOLED da 1,97″, GPS integrato, più di 150 modalità sportive, funzioni dedicate alla salute, telefonate dal polso e fino a 20 giorni di durata della batteria. Prendilo in promozione a 85,99€.

Redmi A3, ottimo smartphone base di gamma con 128GB di spazio di archiviazione, ampio display e bellissimo design a 87,90€.

Approfitta ora di queste occasioni di risparmio sui più bei prodotti Xiaomi e concludi affari spettacolari: trovi tutto su Amazon, fino a esaurimento delle scorte.