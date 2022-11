Xiaomi svela la confezione di uno smartphone che NON potete comprare

Xiaomi ha appena presentato una confezione di vendita relativa ad un flagship che non potete acquistare. In realtà, non piò nessuno, per il momento. Si chiama Xiaomi 12S Ultra Imagery e non è ancora in vendita. Lo abbiamo conosciuto sottoforma di “12S Ultra concept” ed è il famigerato device con supporto alle ottiche intercambiabili di Leica.

Xiaomi 12S Ultra Imagery: scopriamola meglio

Come detto, il prototipo è stato qualcosa di rivoluzionario e assolutamente incredibile; tutto il web ne ha parlato visto che si è trattato di un gadget unico nel suo genere. Pensate: un telefono con ottiche Leica Serie M rimovibili. Un sogno per content creator e videomaker professionisti. Adeso vediamo che la società ha svelato la confezione regalo dello Xiaomi 12S Ultra Imagery mostrando alcuni accessori davvero frizzanti. Pensiamo al cappuccio protettivo, alla lente starbust, ad un filtro polarizzatore e non solo. Come il device, anche questa box non è in vendita.

Come si può vedere bene, nella foto la confezione è in edizione limitata, ma sembra che la compagnia voglia regalare qualche unità con un’estrazione destinata ai più fortunati. L’azienda ha poi detto che gli accessori presenti qui servono per migliorare le capacità fotografiche dell’ammiraglia in questione avente il sensore da un pollice.

Tornando all’Ultra Concept Edition, sappiamo che è un dispositivo con attacco per ottiche intercambiabili di Leica. Il nuovo strumento aiuterà a triplicare (se non anche più) le prestazioni foto/video del device, migliorando l’esperienza finale. Si arriverà ad avere un prodotto dalle capacità inaudite nell’ambito mobile. Non sappiamo quando diventerà un device mainstream, al momento non ci resta che sognare ed attendere.

