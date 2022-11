Xiaomi 12S Ultra: con questo concept le lenti si attaccano sulla fotocamera

In queste ore è trapelato online un concept ufficiale relativo al prossimo Xiaomi 12S Ultra. Si tratta di un telefono premium con attacco per le ottiche Leica serie M, un ibrido perfetto per i concent creator, fotografi e videomaker professionisti.

Questo smartphone super interessante è appena stato presentato da Xiaomi. Purtroppo si tratta solo di un concept, un prototipo ma è già funzionante. Si chiama Xiaomi 12S Ultra Concept Edition (appunto, lol) e presenta un’esclusiva feature. Dispone di una fotocamera posteriore avente l’attacco per le ottiche esterne serie M di Leica. Pensate un attimo alla versatilità della cosa: si tratta di una funzionalità più unica che rara.

Xiaomi 12S Ultra Concept Edition: come funziona?

L’OEM tecnologico asiatico numero uno al mondo ha appena condiviso un poster teaser con immagini dal vivo sul suo account ufficiale di Weibo. Osservando queste foto possiamo capire che il device sarà un prodotto di fascia alta con un focus particolare sul comparto fotografico. Dovrebbe disporre sempre di un sensore da 1 pollici sulla back cover, ma questo sarà coadiuvato da un obiettivo serie M di Leica inseribile separatamente, proprio come se fosse una fotocamera mirrorless moderna.

Ricordiamo che Xiaomi è stata la prima compagnia a realizzare uno smartphone con attacco completo per le lenti di Leica al fine di migliorare ulteriormente le già ottime prestazioni foto/video dei suoi dispositivi.

La società ha appena riferito che questa feature aiuterà gli utenti ad offrire esperienze di punta con uno strumento fotografico professionale. Ad oggi i dettagli non sono conosciuti, ma il CEO del brand Lei Jun ha spiegato qualche dettaglio in più sulle fotocamere del telefono. Il 12S Ultra Concept Edition dovrebbe essere in brado di offrire due sensori da 1 pollice cadauno, il tutto accoppiatto con obiettivi esterni.

Sulla scocca c’è anche una lente ultrawide inclusa ma non una zoom; questa funzionalità tele dovrebbe essere garantita solo da un’ottica esterna. Ci aspettiamo di vedere presto nuovi teaser pubblicitari e video sample del device.

