Xiaomi: nuove TWS premium in arrivo il 27 settembre

Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro arriveranno ufficialmente sui mercati asiatici il prossimo 27 settembre 2021.

Cosa sappiamo delle nuove cuffie di Xiaomi?

Di fatto, l'OEM cinese ha annunciato oggi che la società terrà un evento di lancio a fine mese in Cina per presentare in maniera ufficiale i suoi ultimi auricolari TWS premium. Si chiameranno Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro.

Il design del nuovo prodotto è stato rivelato anche dall'azienda in un poster promozionale recentemente trapelato. Si possono vedere gli auricolari True Wireless Noise Cancelling 3 Pro in colorazione “grigio-blu” con un design in-ear.

Inoltre, l'azienda ha anche confermato che il nuovo prodotto verrà fornito con il supporto alla profondità massima di riduzione del rumore di 40 dB. I prossimi auricolari TWS, così come la custodia di ricarica, sembrano essere identici agli Xiaomi FlipBuds Pro che sono stati lanciati in Cina all'inizio di quest'anno.

La somiglianza fra i due prodotti però, non termina con il design. Anche la massima cancellazione attiva del rumore di 40dB è la medesima di quella delle FlipBuds Pro.

Le cuffie sono trapelate online poche settimane fa, quando hanno superato il processo di certificazione Bluetooth. Il portale ha rivelato che il prodotto, che porta il numero di modello LYXQEJ05WM, supporterà la connettività Bluetooth 5.0.

È stato anche rivelato che il device sarà in grado di riprodurre i codec audio SBC e AAC e che avrà una classificazione IPX4. Ci aspettiamo che l'articolo sia dotato di controlli mediante gestures, del Dual Device Intelligent Connection, di più livelli di modalità ANC e di una durata della batteria impressionante.

Per saperne di più sugli Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro, compresi i dettagli su prezzi e disponibilità, dovremo attendere il lancio ufficiale, che è previsto per il 27 settembre in Cina.