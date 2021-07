Le nuove Xiaomi FlipBuds Pro sono le prime al mondo a disporre della tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound. Poche ore fa, il colosso cinese ha condiviso un nuovo annuncio relativo all'ultimo update del firmware per le sue ultime cuffie TWS di fascia alta. Con il nuovo software, gli auricolari TWS sono le prime al mondo a presentare la tecnologia audio di fascia alta di Qualcomm, la Snapdragon Sound.

Xiaomi FlipBuds Pro: cosa cambia con l'update?

In un post condiviso sui social media, il colosso tecnologico cinese ha rivelato che il nuovo aggiornamento e alcune delle modifiche chiave fossero in arrivo anche agli auricolari. La build del firmware è la versione 7.6.2.9 e porta ufficialmente la tecnologia audio Qualcomm Snapdragon Sound sulle nuove FlipBuds Pro.

Attraverso questa feature, gli auricolari riceveranno ora tre caratteristiche principali, tra cui una trasmissione audio ad alta definizione che può raggiungere i 48kHz fino a 96kHz. Inoltre, anche le capacità di chiamata sono state migliorate con una feature che permette di passare dai 16kHz ai 32kHz.

L'ultimo importante cambiamento riguarda la latenza, con il dispositivo che ora offre una latenza ultra bassa di soli 89 ms. Questa è un'ottima cosa per le persone che usano gli auricolari TWS mentre giocano sui loro smartphone.

Giusto come “remind me”, per chi non lo sapesse, Qualcomm aveva lanciato la tecnologia audio Snapdragon Sound nel mese di marzo 2021. La suddetta funzionalità arriva come un aggiornamento del codec adattivo aptX esistente del produttore di chip e offre un'anti interferenza più forte e ritardi inferiori coerenti con LDAC e LHDC. Non di meno, aiuta anche a migliorare le prestazioni di cancellazione attiva del rumore e la qualità stessa delle telefonate in entrata e in uscita.

Xiaomi

Wearable