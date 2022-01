Xiaomi: stanno arrivando altri top di gamma, di nuovo

I prossimi dettagli di un misterioso device Xiaomi sono trapelati, si dice che disponga di un inedito Snapdragon 7 Gen 1, ma anche di un Dimensity 8000. Facciamo il punto.

Cosa sappiamo dei nuovi flagship Xiaomi?

Xiaomi 12 è diventato ufficiale in Cina con Snapdragon 8 Gen 1, schermo LTPO 2.0 AMOLED e configurazione a tripla fotocamera. Con 11 mesi rimasti nel 2022, non c'è dubbio che ci saranno più versioni da parte dell'azienda e adesso, una recente fuga di notizie dalla Cina ha rivelato diversi dettagli chiave e i nomi in codice delle prossime iterazioni dei dispositivi cinesi.

La fuga di notizie proviene dal popolare leakster, Digital Chat Station su Weibo. Ha condiviso uno screenshot dei 12 nomi in codice che la compagnia ha dato alle sue 12 prossime versioni attualmente in fase di sviluppo.

I primi 4 nomi in codice della lista sono Xiaomi “munch”, “rubens”, “matisse” e “fog”. Questi 4 modelli sono in realtà i nomi in codice software interni per i prossimi modelli Redmi K50: rispettivamente, appartengono allo standard Redmi K50, al K50 Pro, al K50 Pro Plus e al K50 Gaming Edition.

Poiché la compagnia cinese ha ufficialmente svelato che utilizzerà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e il MediaTek Dimensity 9000 su uno dei suoi modelli della serie K50, Digital Chat Station, nel suo post su Weibo rivela inoltre che per gli altri modelli Redmi K50, Xiaomi userà 2 chipset diversi. I SoC in questione sono lo Snapdragon 870 e il MediaTek Dimensity 8000. Si dice che i prossimi 2 modelli nell'elenco, aventi nome in codice Xiaomi “thor” e “loki“, siano riferiti a de nuovi cameraphone cinesi.

Per quanto riguarda gli ultimi 6 modelli della lista, questi sono denominati “light”, “thunder”, “zizhan”, “zijin”, “taoyao” e “opal”. I 6 modelli sono presumibilmente i nomi in codice interni per i prossimi pieghevoli del marchio: il primo Mi MIX Flip e il nuovo Fold 2.

Digital Chat Station rivela che la società equipaggerà i suoi pieghevoli quest'anno con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mentre la serie Redmi Note 12 potrebbe presentare il chipset Snapdragon 7 Gen 1 non annunciato.

Infine, l'azienda ha già confermato che terrà l'evento di lancio della serie Redmi K50 a febbraio. Secondo il poster ufficiale del teaser, uno dei terminali della line-up che verrà lanciato il mese prossimo sarà un top di gamma dotato del chip Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4.700 mAh con fast charge cablata da 120 W e doppio raffreddamento a liquido VC.