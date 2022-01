Redmi K50: il prezzo sarà più basso del previsto?

La serie Redmi K50 diventerà ufficiale il prossimo mese e abbiamo appena saputo che il suo prezzo di partenza sarà molto modesto. Secondo i rapporti, il modello standard verrà fornito con il SoC Snapdragon 870. Ricordiamo che anche la precedente generazione K40 utilizzava questo processore. Il prezzo di partenza del modello del 2021 era di 1999 yuan ($ 315).

Cosa sappiamo del nuovo Redmi K50?

È interessante notare che, fin dall'inizio della serie Redmi K, il prezzo di partenza di questi dispositivi è stato coerente. Redmi K20, K30 5G e K40 hanno avuto tutti un costo di 1999 yuan. Lecito pensare che ciò avverrà anche con il nuovo prodotto.

Inoltre, la versione standard della serie di top di gamma del sub brand di Xiaomi vanterà ancora il fingerprint laterale che abbiamo visto in passato, avrà un foro per la selfiecam ma disporrà di uno schermo OLED FHD+ che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Anche l'edizione da gaming Redmi K50 (o versione e-sport) diverrà ufficiale il prossimo mese. Utilizzerà uno schermo dritto con foro centrale. Ci saranno i trigger fisici sul telaio che renderanno l'esperienza da gioco indimenticabile.

Inoltre, questo smartphone sarà dotato di un pannello da 6,67 pollici. Anche la velocità di ricarica di questo terminale sembra essere molto buona. Verrà fornito con un Immortal Second Charge Pro da 120 W. Questa capacità di ricarica sarà capace di fornire una carica completa del 100% in 17 minuti. L'iterazione K50 Pro verrà fornita con il processore Dimensity 9000. Questo chip è costruito secondo un processo di produzione a 4 nm di TSMC. Le prestazioni di questo processore sembrano essere inferiori a quelle dello Snapdragon 8 Gen1.

Vale la pena ricordare che oltre a questi device, ci sono anche segnalazioni di un ipotetico K50 Pro+. Tuttavia, non sappiamo nulla di questo terminale.