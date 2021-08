Xiaomi spoilera l'arrivo del Redmi 10 e conferma le specifiche e i colori chiave del device midrange prossimo al debutto su scala internazionale.

Redmi 10: ecco cosa sappiamo finora

È passato più di un anno dall'uscita del Redmi 9. Se stavate aspettando un successore, allora ci sono buone notizie. Il dispositivo sta arrivando e il suo lancio è molto, molto vicino.

L'account Twitter ufficiale di Xiaomi Global ha iniziato a spoilerare il debutto del prossimo telefono di fascia media le cui specifiche sono già trapelate in rete. In una serie di poster condivisi online oggi, il produttore ha confermato che il terminale arriverà presto, e ha dichiarato quali saranno le sue specifiche e i colori in cui sarà disponibile.

In uno dei poster, vediamo che il Redmi 10 adotterà un foro centrato al posto della tacca a goccia del Redmi 9. L'immagine rivela anche che lo schermo FHD+ ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz, un bell'upgrade dai 60Hz del suo predecessore. Questo poster e quello nella parte superiore dell'articolo mostrano anche le tre varianti di colore in cui arriverà il telefono. I colori sono Carbon Grey, Pebble White e Sea Blue.

Il Redmi 10 ha anche una back cover posteriore ridisegnata. Sono finite le telecamere centrate disposte verticalmente alloggiate in un cerchio. Al loro posto c'è un grande modulo fotografico simile a quello del Mi 10 Ultra, ma più corto grazie al quarto sensore posizionato accanto al terzo anziché sotto.

Il poster conferma che lo snapper principale della configurazione della quad-camera è una cella da 50 MP. La società rivela anche che il telefono avrà altoparlanti stereo.

L'OEM cinese ha spostato lo scanner di impronte digitali dal retro al lato dove funge anche da pulsante di accensione. Anche il jack audio è stato spostato in alto accanto ad una griglia speaker.

La scheda tecnica trapelata rivela che il telefono avrà uno schermo da 6,5 ​​pollici e una frequenza di aggiornamento adattiva che cambierà in base al contenuto presente sulo schermo. Sarà alimentato dal processore MediaTek Helio G88 e vanterà una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W.

