Redmi 10 viene certificato dall'ente NBTC; questo sarà uno smartphone solo 4G, privo del modem per le reti di quinta generazione. Il suo debutto dovrebbe essere dietro l'angolo.

Redmi 10 LTE: cosa sappiamo?

Pochi giorni fa, il nuovo Redmi 10 è apparso sul sito Web di un rivenditore online mostrando al mondo quasi tutte le sue specifiche tecniche. Circa una settimana dopo, il telefono è stato certificato dall'NBTC thailandese. Diamo un'occhiata a cosa dice il portale.

Secondo l'NBTC, il Redmi 10 ha il numero di modello 21061119AG. Oltre a ciò, la certificazione conferma che il terminale è limitato alla sola connettività 4G che già conosciamo. In poche parole, la certificazione suggerisce un lancio imminente di questo telefono, almeno nei paesi del sud-est asiatico come la Thailandia.

Secondo l'elenco dei rivenditori della scorsa settimana, il Redmi 10 arriverà con un pannello LCD FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un foro per la selfiecam. Sarà alimentato da un SoC MediaTek Helio G88 accoppiato con un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Lo smartphone sfoggerà una configurazione a quattro camere sul retro composta da un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario da 8 MP (probabilmente ultra-wide) e una coppia da 2 MP (potrebbe essere per macro e profondità). Sulla parte anteriore, il dispositivo disporrà di uno sparatutto da 8 MP.

Altre caratteristiche del Redmi 10 includono uno slot per le schede dual-SIM, connettività 4G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.0, GNSS, porta USB di tipo C, slot per schede MicroSD, jack per cuffie da 3,5 mm, doppi altoparlanti stereo, IR blaster, skin MIUI basata su Android 11, una batteria da 5.000 mAh e il supporto per la ricarica rapida da 18 W.

