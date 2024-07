Xiaomi Smart Summer al via con tantissime offerte e buoni sconto

Il piatto della Xiaomi Smart Summer è ricco di interessanti offerte su un’ampia selezione di prodotti, tra cui il cui nuovo Xiaomi 14. La promozione in corso, valida fino al 18 luglio, prevede ogni giorno nuove offerte lampo, insieme a bundle degni di nota, sconti evergreen disponibili fino ad esaurimento scorte e buoni sconto fino a 30 euro in carrello in base all’importo totale dell’ordine.

Per una panoramica completa delle offerte collegati alla pagina dedicata dello store ufficiale di Xiaomi oppure clicca sul bottone qui sotto. Se invece sei interessato alle singole offerte, di seguito trovi una selezione con i migliori prodotti al momento disponibili.

Le migliori offerte della Xiaomi Smart Summer

Offerte lampo (terminano oggi)

Bundle

+19,99 euro per ricevere Xiaomi Smart Band 8 in bundle

+14,99 euro per ricevere Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5″ in bundle

+14,99 euro per ricevere Redmi Buds 4 Active in bundle

Best seller

Extra sconto in carrello*

con una spesa minima di 99 euro si riceve un buono sconto in carrello di 10 euro

con una spesa minima di 199 euro si riceve un buono sconto in carrello di 20 euro

con una spesa minima di 299 euro si riceve un buono sconto in carrello di 30 euro

*i prezzi degli articoli qui sopra sono già scontati

Vai su questa pagina per scoprire tutte le offerte della promozione Xiaomi Smart Summer. La scadenza, lo ricordiamo, è fissata per il prossimo 18 luglio.