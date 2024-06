Xiaomi Smart Speaker a soli 34,99€: con gli infrarossi controlli anche il condizionatore

Il Xiaomi Smart Speaker IR Control è un altoparlante intelligente che offre un controllo avanzato sugli apparecchi domestici, combinando le funzionalità di un classico smart speaker con la capacità di gestire dispositivi tramite infrarossi. Insomma, puoi usare la voce per controllare anche elettrodomestici non connessi alla rete, come vecchi televisori, aria condizionata e via dicendo.

Il design è moderno ed elegante, complice questa colorazione total black che ci piace davvero molto. Il suo prezzo, oggi, è altrettanto intrigante: su Amazon è tuo a meno di 35€, grazie ad un ottimo sconto del 30%.

Il Xiaomi Smart Speaker IR Control è dotato di un driver da 1,5 pollici che offre un suono a 360 gradi. Nonostante il prezzo e le dimensioni compatte di questo device, il suono è comunque potente, tant’è che riesce a riempire una stanza di medie dimensioni senza problemi: funziona bene per ascoltare musica e rispondere ai comandi vocali. I due microfoni integrati con supporto per il rilevamento vocale a lungo raggio garantiscono un riconoscimento affidabile dei comandi vocali​.

Come anticipato, la funzione di controllo IR permette al Xiaomi Smart Speaker di gestire dispositivi non smart, come televisori e condizionatori d’aria, utilizzando comandi vocali tramite Google Assistant. Proprio questa caratteristica lo rende uno degli smart speaker più interessanti sul mercato: non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!