Xiaomi Smart Band 9: salute sempre controllo, oggi è tua a soli 35,99€

La Xiaomi Smart Band 9, il fitness tracker perfetto per monitorare la tua attività fisica e il benessere quotidiano, è disponibile su Amazon ad un super prezzo: le paghi appena 35,99€, con uno sconto del 10%. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate, un design elegante e un prezzo accessibile: semplicemente la migliore smart band che tu possa acquistare!

La Xiaomi Smart Band 9 è dotata di un display AMOLED a colori da 1,79 pollici, che offre immagini vivide e leggibilità eccezionale anche alla luce diretta del sole. Con una vasta gamma di quadranti personalizzabili e cinturini intercambiabili, puoi adattare il fitness tracker al tuo stile personale.

Questo dispositivo monitora una vasta gamma di parametri, tra cui:

Frequenza cardiaca in tempo reale.

in tempo reale. Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) .

. Sonno e qualità del riposo.

e qualità del riposo. Stress e guida alla respirazione per aiutarti a rilassarti.

Con oltre 120 modalità sportive, la Smart Band 9 è progettata per tracciare accuratamente i tuoi allenamenti, che si tratti di corsa, ciclismo, nuoto o yoga.

Con una batteria che dura fino a 14 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricarla frequentemente. Inoltre, la Xiaomi Smart Band 9 è resistente all’acqua fino a 50 metri, rendendola ideale per attività acquatiche come il nuoto. Grazie alla connessione Bluetooth, il dispositivo si sincronizza facilmente con lo smartphone per notifiche, chiamate e controlli musicali direttamente al polso. L’app Xiaomi Wear ti offre un’analisi dettagliata dei dati raccolti, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.