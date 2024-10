Xiaomi Smart Band 9 Pro: le immagini esclusive suggeriscono molte novità

Xiaomi Smart Band 9 Pro è sempre più vicina al lancio: una nuova versione della popolare linea di fitness tracker, che arriverà a pochi mesi dal debutto della Smart Band 9 e meno di un anno dopo rispetto alla Smart Band 8 Pro.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: cosa sappiamo al momento

Immagini

Tanti nuovi prodotti in arrivo, fra cui gli attesi smartphone della serie Xiaomi 15 (di cui anche oggi vi abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Ma tornando a Xiaomi Smart Band 9 Pro, il cambiamento di design più evidente riguarda il display, che sembra adottare un profilo leggermente curvo: un’evoluzione rispetto al pannello piatto della Smart Band 8 Pro. Questa scelta stilistica potrebbe offrire un impatto visivo più raffinato e migliorare la resa dell’interfaccia grafica. Anche il cinturino appare un minimo rivisitato, con una chiusura posizionata più vicino all’estremità, ricordando così il design dell’Apple Watch e garantendo un maggiore comfort.

Altre modifiche riguardano la cassa di Xiaomi Smart Band 9 Pro. La finitura metallica lucida presente sulla Smart Band 8 Pro è qui sostituita da una texture opaca, che conferisce un aspetto più elegante e sobrio. I render trapelati suggeriscono anche un display più grande e con cornici ridotte.

Xiaomi Band 9 Pro dovrebbe essere disponibile in almeno tre colorazioni: argento, nero e oro, con possibilità di ulteriori varianti cromatiche al momento del lancio. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non sono ancora state rivelate informazioni ufficiali ma si ipotizza che il fitness tracker erediterà molte delle funzioni già viste sul modello precedente.

Nello specifico, Xiaomi Smart Band 8 Pro integra un display AMOLED da 1,74 pollici con risoluzione di 336 x 480 pixel, una frequenza d’aggiornamento di 60 Hz e una luminosità massima di 600 nit, per un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Per quanto riguarda le funzionalità dedicate alla salute ed al fitness, la smart band di passata generazione include il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, dello stress e del sonno. Da segnalare anche la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Si prevede quindi che Xiaomi Smart Band 9 Pro si basi sulla stessa linea tecnica ma con upgrade legati ad una maggiore durata della batteria, funzionalità GPS migliorate ed ulteriori possibilità di personalizzazione.