Xiaomi Smart Band 9 Pro e Watch S4 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Xiaomi ha recentemente ampliato la sua gamma di dispositivi indossabili con il lancio della Xiaomi Smart Band 9 Pro, che affianca la Smart Band 9 già presentata qualche mese fa.

In aggiunta a questa smart band, la multinazionale cinese ha presentato anche Xiaomi Watch S4. Scopriamoli più nel dettaglio.

Xiaomi Smart Band 9 Pro e Watch S4: specifiche e prezzi

Come da tradizione, Xiaomi Smart Band 9 Pro offre un display più grande e con un design più squadrato. Lo schermo AMOLED da 1,74 pollici ha una risoluzione di 336×480 pixel e raggiunge una luminosità massima di 1.200 nit, per una visibilità ottimale anche in condizioni di forte illuminazione. Il dispositivo è compatto e leggero (43,27 x 32,49 x 10,8 mm per 24,5 grammi), realizzato con un corpo in lega di alluminio e resistente all’acqua fino a 5 ATM. La batteria da 350 mAh garantisce fino a 21 giorni di utilizzo, rendendolo un’opzione versatile per chi cerca un wearable duraturo.

Xiaomi Smart Band 9 Pro è dotata di connettività NFC, Bluetooth 5.4 e supporta vari sistemi di geolocalizzazione satellitare (GPS, GLONASS, Galileo e QZSS), rendendola ideale per monitorare l’attività sportiva all’aperto. Compatibile con Android 8 e iOS 12, più le versioni successive, la smart band permette di monitorare parametri per la salute come la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e lo stress. Inoltre, supporta più di 150 modalità sportive, tra cui funzionalità avanzate per corsa e nuoto.

In Cina, Xiaomi Smart Band 9 Pro ha un prezzo di partenza di 399 CNY (poco più di 50 euro), con cinturini aggiuntivi in pelle o magnetici a sgancio rapido.

A questa novità si affianca Xiaomi Watch S4, un dispositivo dalle funzionalità avanzate e con un display AMOLED da 1,43 pollici, luminoso fino a 2.200 nit per un’ottima visibilità in qualsiasi condizione. Xiaomi Watch S4 offre funzionalità di pianificazione dei percorsi basate sull’intelligenza artificiale, supporta l’eSIM per le chiamate senza telefono e integra la funzione walkie-talkie. Con resistenza all’acqua fino a 5 ATM e supporto per 150 modalità sportive, il Watch S4 consente inoltre di rispondere ai messaggi, inviare emoji e controllare i dispositivi smart Xiaomi. Il modello base in Cina ha un prezzo di partenza di 999 CNY (circa 130 euro).

Per ora, Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Watch S4 sono disponibili solo sul mercato cinese, ma si attendono presto aggiornamenti sui loro possibili lanci internazionali.