Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro sono ufficiali: ecco prezzi e caratteristiche

Xiaomi ha presentato ufficialmente Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro. Tanto se n’è parlato negli scorsi mesi: ora, proprio mentre Apple ha promesso giornate di “entusiasmanti annunci", l’azienda cinese non ha disatteso le aspettative presentando i suoi nuovi flagship dalle prestazioni davvero interessanti.

Snapdragon 8 Elite di Qualcomm fa il suo debutto

Sotto la scocca, infatti, entrambi i modelli di Xiaomi 15 (Pro è per ora il dispositivo di punta, almeno fino all’arrivo del modello Ultra) racchiudono il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, di fascia altissima.

Frontalmente, per il modello Pro troviamo un display curvo OLED 2K da 6,73 pollici con risoluzione 3200 x 1440, che utilizza materiali di illuminazione M9 di TCL CSOT – un’avanzata tecnologia progettata da una divisione dell’azienda TCL che promette livelli di luminosità più elevati mantenendo la riproduzione dei colori vivida. La versione standard, invece, presenta display OLED piatto da 6,36 pollici, con cornici simmetriche ultrasottili e risoluzione di 2670 x 1200.

Gli utenti che acquisteranno Xiaomi 15 Pro potranno aspettarsi RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0, fondamentali per rendere più fluido ed efficiente multitasking e trasferimento dati. Per quanto riguarda la gestione termica, lo smartphone integra un esclusivo sistema di raffreddamento circolare, che assicura ampia dissipazione del calore.

Tre fotocamere da 50 MP e video in 8K

Xiaomi non si è tirata indietro nemmeno lato fotocamera. Xiaomi 15 Pro viene fornito con una configurazione a tre sensori marchio Leica:

Sensore da 50 MP (fotocamera principale), obiettivo con apertura f/1.44, lunghezza focale equivalente a 23 mm, OIS, quad-pixel da 2,4 μm;

Sensore da 50 MP (teleobiettivo), apertura f/2.5, lunghezza focale equivalente a 120 mm, OIS, distanza macro 30 cm;

Sensore da 50 MP (fotocamera ultra-grandangolare), apertura f/2.2, lunghezza focale equivalente a 14 mm, distanza macro di 5 cm.

La fotocamera selfie frontale è da 32 MP, dotata di diversi miglioramenti tra cui Dolby Vision, modalità ritratto e funzionalità video dual-view. Per quanto riguarda i video, Xiaomi 15 Pro può registrare in risoluzione 8K a 24 o 30 fps, così come in 4K a 24, 30 o 60 fps. In termini di funzionalità, il sistema di fotocamere Xiaomi 15 Pro è ricco di opzioni, tra cui spiccano la modalità cinematografica, street photography e “Super Moon" che integra l’AI, oltre a varie modalità di scatto come panorama, ritratto, time-lapse e modalità notturna.

Per quanto riguarda, invece, Xiaomi 15 i tre sensori presentano i medesimi Megapixel, ma la fotocamera principale è dotata di un’apertura f/1.62, OIS, mentre la fotocamera teleobiettivo ottico 5x è dotata di un obiettivo f/2.0. Per i selfie, c’è una fotocamera OmniVision OV32B40 da 32 MP posizionata in un foro centrale.

Batteria ultra-capiente da 6.100 mAh

Xiaomi 15 Pro è alimentato da una capiente batteria da ben 6.100 mAh. L’azienda afferma che grazie alla tecnologia al litio cobalto ad alta tensione e ai nanotubi di silicio-carbonio, la batteria dovrebbe mantenere l’80% della capacità dopo 1.600 cicli di carica. Sarà possibile caricarlo in modalità cablata (90 W) e wireless (50 W). Il “fratellino" minore presenta una batteria da 5.400 mAh con i medesimi standard di ricarica, a cui si aggiunge quella wireless magnetica da 30 W.

Altre caratteristiche di Xiaomi 15 Pro includono la connettività satellitare per comunicazioni offline fino a 3,5 km, sensore di impronte digitali a ultrasuoni, resistenza all’acqua e alla polvere IP68 (questi ultimi due disponibili anche per Xiaomi 15) e supporto Wi-Fi 7.

Prezzi e disponibilità (solo in Cina)

Il prezzo per Xiaomi 15 Pro parte da 5.299 Yuan (circa 688 euro) per la variante 12/256 GB, mentre per l’opzione con 16 GB di RAM si sale a 5.799 Yuan (circa 752 euro). Infine, il modello da 16 GB di RAM + 1 TB di spazio di archiviazione sarà disponibile per 6.499 Yuan (ovvero 843 euro, circa).

Lo smartphone sarà disponibile in quattro colorazioni: Bright Silver Edition, Rock Gray, White e Spruce Green. Verrà venduto con l’ultima versione di HyperOS 2 installata, che migliora l’esperienza utente e ottimizza le prestazioni di sistema.

Per quanto riguarda Xiaomi 15, invece, le colorazioni saranno di più: Lilac Purple, Light Grass Green, Black, White, Bright Silver Edition, Elephant Gray (Diamond Limited Edition), Orange (Diamond Limited Edition) e Glacier White (Diamond Limited Edition).

I prezzi partono da 4.499 Yuan (circa 584 euro) per la variante da 12/256 GB, che salgono a 5.499 Yuan (713 euro circa) per il modello 16 RAM + 1 TB. Le opzioni Diamond Limited Edition e la Bright Silver Edition avranno costi maggiorati.

I preordini per Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro sono già partiti: gli smartphone saranno lanciati ufficialmente il 31 ottobre. Per il momento si parla solamente della Cina: dettagli sulla disponibilità a livello globale saranno annunciati in seguito.