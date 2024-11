Xiaomi Smart Band 9: oltre 150 modalità sportive e 21gg di autonomia

Hai provato gli smartwatch ma ti sembrano troppo ingombranti e pesanti e quindi vorresti una smart band soprattutto per le attività sportive senza però spendere un patrimonio? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 9 a soli 35,99 euro, invece che 39,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 10%è da prendere al volo. Con questo fantastico wearable puoi tenere monitorato il tuo stato di salute 24 ore su 24 e goderti le tantissime modalità sportive. Ha una resistenza pazzesca agli urti e all’acqua e un’autonomia eccezionale. A questo prezzo è sicuramente uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi.

Xiaomi Smart Band 9: il tuo personal trainer da polso

Con Xiaomi Smart Band 9 puoi tenere tutto sotto controllo, sia durante le tue attività giornaliere, a scuola o al lavoro, sia durante le tue attività sportive. È in grado di tenere monitorato il battito del cuore, l’ossigenazione del sangue, i passi e le calorie che bruci. Potrai vedere tutto nel bellissimo display AMOLED da 1,62 pollici con una luminosità di 1200 nit.

Ha un cinturino comodissimo in silicone che ti permette tranquillamente di usarla anche mentre dormi, e così potrai tenere sotto controllo anche il sonno. Gode di oltre 150 modalità sportive che ti permettono di tenerti in allenamento e offre una super batteria che dura fino a 21 giorni con una ricarica completa. E poi resistente all’acqua fino a 50 metri per cui la potrai usare tranquillamente per nuotare e fare snorkeling.

Stai ancora leggendo? Non c’è davvero più tempo per farlo. A questa cifra andrà a ruba. Per cui vola su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 9 a soli 35,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.