Xiaomi Smart Band 8 a COSTO RIDICOLO su Amazon, da non perdere

Hai già provato a metterti al polso uno smartwatch ma per quanto fosse poco ingombrante ti è sempre sembrato troppo per il tuo polso? Allora devi assolutamente provare Xiaomi Smart Band 8. In questo momento su Amazon la puoi avere a soli 30,99 euro, invece che 39,99 euro.

Con lo sconto del 23% e la porti a casa a un prezzo davvero vantaggioso. Si tratta di un wearable spettacolare che ti permetterà di tenere monitorato il tuo stato di salute costantemente. Ha un design estremamente leggero che garantisce la possibilità di usarla anche mentre dormi senza nemmeno renderti conto di averla. Un ottimo affare dunque.

Xiaomi Smart Band 8: piccola, leggera e versatile

Xiaomi Smart Band 8 è pensata per chi vuole tenere traccia delle attività quotidiane e sportive, anche del sonno, senza dover portare al polso qualcosa di troppo pesante e ingombrante. Infatti ha un design estremamente leggero e pratico con un display AMOLED da 1,62 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole.

Potrai modificare i quadranti come desideri scegliendo tra gli oltre 200 disponibili. È in grado di monitorare l’ossigeno nel sangue, il battito del cuore, lo stress e il sonno. Gode di moltissime modalità sportive ed è resistente all’acqua fino a 50 metri. Inoltre possiede una super batteria in grado di durare per circa due settimane con una sola ricarica.

Se stai ancora leggendo ti ricordo che non c’è più tempo per farlo. A questo prezzo andrà via come il pane. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 8 a soli 30,99 euro, invece che 39,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.