Xiaomi Smart Band 7: SCONTO IMMEDIATO in carrello con questo coupon (48,90€)

Altro regalo di Amazon. Dopo lo sconto folle sull’ottimo Fitbit Charge 5, la furia natalizia del marketplace più famoso al mondo si è abbattuta su Xiaomi Smart Band 7. Prima con uno sconto e poi con un coupon, per un prezzo finale di 48,90 euro invece di 59,99 euro. E se lo ordini ora ti assicuri la consegna a casa prima di Natale, grazie ai super poteri del servizio Prime.

A differenza degli altri coupon, stavolta non devi aggiungere alcun segno di spunta nel quadratino accanto alla voce Coupon. Lo sconto è immediato, tutto quello che devi fare è aggiungere al carrello la smart band e completare l’ordine. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque non paghi nulla per le spese di spedizione.

Smart Band 7 di Xiaomi: migliorata in tutto

Rispetto alla versione precedente lo schermo AMOLED cresce fino a 1,62″, per una visione ancora più chiara e una maggiore semplicità nel controllo dei comandi. È aumentata anche la fluidità nel trascinamento delle schermate, grazie ai chipset di nuova generazione montati sul nuovo modello.

Rimani costantemente aggiornato sulla tua salute con le vibrazioni automatiche nel caso la frequenza cardiaca sia troppo bassa o troppo alta, oppure quando il livello di ossigeno nel sangue è inferiore al 90%. Passi in avanti sono stati compiuti anche sul monitoraggio dell’andamento del sonno: l’app ora restituisce info dettagliate su fase REM, sonno leggero e sonno profondo.

Un altro punto di forza è il supporto a oltre 110 allenamenti diversi. Qualunque sia l’attività che desideri praticare, tieni traccia dell’andamento del tuo workout con il monitoraggio su durata, calorie bruciate e frequenza cardiaca.

Metti in carrello ora la nuova smart band di Xiaomi sfruttando lo sconto immediato offerto dal coupon. Ordinala oggi prima così da poterla ricevere a casa prima di Natale.

