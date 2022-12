Fitbit Charge 5: follia Amazon prima di Natale, il prezzo crolla a 109€

Molto più di un semplice fitness tracker. Oggi Amazon ha scelto di prendere alla sprovvista tutti quanti scontando del 39% l’ottimo Fitbit Charge 5, ora disponibile a soli 109 euro. Abbiamo dato un rapido sguardo alle offerte disponibili in altri store e la situazione attuale è questa: 149 euro su Unieuro, 123 euro su Mediaworld, 120 euro sul sito ufficiale Fitbit. A questo aggiungici pure la consegna prima di Natale e la possibilità di pagare in cinque comode rate mensili da 21,80 euro al mese.

L’offerta è valida su tutte e tre le colorazioni disponibili: bianco, blu e nero, con consegna garantita prima di Natale. Quando si dice che Amazon ha i super poteri.

Fitbit Charge 5: un tracker avanzato in tutto

Fitbit Charge 5 è uno dei migliori dispositivi della sua categoria. Monitora la salute del tuo cuore con l’app ECG, in grado di rilevare eventuali irregolarità del ritmo cardiaco (fibrillazione atriale). Grazie al sensore EDA puoi anche capire in che modo il tuo corpo reagisce allo stress, così da sviluppare un’efficace pratica di rilassamento e ritrovare il benessere psico-fisico.

Se ami l’attività all’aria aperta, con Fitbit Charge 5 puoi contare su intense sessioni fuori casa senza telefono grazie all’integrazione del GPS. E tramite la sincronizzazione con l’app Fitbit puoi sempre avere sotto controllo zone cardio e ritmo. Il modello in offerta su Amazon include un abbonamento Fitbit Premium della durata di sei mesi. Al termine del periodo promozionale sei libero di scegliere se rinnovare il piano o disdire senza costi aggiuntivi.

Prendi al volo l’offerta per regalarti (o regalare) Fitbit Charge 5 a soli 109 euro. Arriva prima di Natale e puoi scegliere anche il pagamento rateale a interessi zero per pagare oggi meno di 22 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.