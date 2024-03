Xiaomi Smart Band 7 Pro in SCONTO: la metti al polso con 65€

Xiaomi Smart Band 7 Pro è una delle più valide alleate per la salute ed il fitness, grazie a cui potrai migliorare notevolmente il tuo stile di vita. Con un ampio display AMOLED da 1,64 pollici, questa smart band offre funzionalità avanzate con una visione dettagliata del tuo benessere ed ha un’autonomia che sfiora le due settimane.

Oggi hai l’opportunità di avere la Xiaomi Smart Band 7 Pro in colorazione nera a soli 65 euro invece di 79 euro, grazie ad uno sconto a sorpresa del 18%: non pensarci troppo ed acquistala su Amazon prima che l’offerta giunga al termine.

Nuovo calo di prezzo per Xiaomi Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro presenta un ampio schermo rettangolare a colori, che rende la navigazione nei diversi menù simile a quella di uno smartphone. Con oltre 150 quadranti disponibili, potrai personalizzare il display in base al tuo stile ed alle tue esigenze. Uno dei punti di forza di questa smart band è il modulo GPS incorporato, che supporta i cinque principali sistemi satellitari: questo ti consente di registrare i tuoi movimenti con estrema precisione.

Grazie alle oltre 110 modalità di allenamento, Xiaomi Smart Band 7 Pro è consigliatissima per valutare efficacia e risultati dell’attività fisica. Inoltre, monitora la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue in tempo reale, aiutandoti a comprendere meglio il tuo corpo ed a prenderti cura della tua salute. Anche dal punto di vista estetico, questo dispositivo non passerà mai inosservato e saprà farsi notare aggiungendo un tocco di stile unico.

Ordinala subito su Amazon a soli 65 euro con un risparmio di 14 euro e con consegna gratis: grazie alla Xiaomi Smart Band 7 Pro potrai sempre tenere sotto controllo il tuo benessere in modo pratico ed impeccabile.