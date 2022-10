Xiaomi Smart Band 7 Pro in Italia: eleganza e performance al top

Nell’evento di lancio tenutosi al BMW Welt di Monaco di Baviera, la multinazionale cinese ha presentato tantissime novità fra cui gli smartphone della serie Xiaomi 12T e posto l’attenzione su numerosi altri prodotti come la Smart Band 7 Pro.

Di quest’ultimo dispositivo indossabile a marchio Xiaomi avevamo già parlato in nostri precedenti articoli e, tra pochissimi giorni, sarà finalmente acquistabile la versione italiana per tutti gli utenti interessati.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia

Dotato di un display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici ad alta risoluzione, Xiaomi Smart Band 7 Pro migliora l’esperienza visiva di qualsiasi utente, anche il più esigente, in modo ancora più confortevole grazie all’area di visualizzazione più ampia ed alla funzione di auto-luminosità, senza sacrificare i dettagli estetici.

Dal monitoraggio del sonno a quello delle attività sportive, Xiaomi Smart Band 7 Pro offre oltre 110 modalità dedicate allo sport, in grado di soddisfare specifiche esigenze di monitoraggio. La novità della popolare serie di smart band è il sistema GNSS integrato, che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e più accurato del percorso, rendendolo il dispositivo ideale per tutti gli appassionati di sport. Questo modello è resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una durata della batteria fino a 12 giorni e consente di ricevere chiamate e messaggi.

Per quanto riguarda il design, Xiaomi Smart Band 7 Pro dispone di oltre 150 quadranti in-app, cinturino in doppia colorazione con 8 diverse varianti in un formato estremamente gradevole al tatto. È un “must-have” da aggiungere al guardaroba di ogni appassionato di moda che voglia completare diversi tipi di look, per un party o per fare bella figura durante una riunione di lavoro o un’escursione.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, nelle colorazioni Black e Ivory sarà in vendita dal 7 Ottobre al prezzo di 99,90 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia: nelle prime due settimane sarà anche possibile approfittare del prezzo early bird di 79,90 euro. Nel frattempo, per dovere di cronaca, ti ricordiamo che Xiaomi Smart Band 7 in versione standard è su Amazon al prezzo promozionale di 52,99 euro.

