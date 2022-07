Xiaomi Smart Band 7 Pro UFFICIALE: massima eleganza, con NFC e GPS

In nostri precedenti articoli abbiamo più volte tirato in ballo la possibilità che Xiaomi presentasse una versione più avanzata e completa rispetto alla recente Band 7, che fin da subito ha catturato l’attenzione del pubblico.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è ora ufficiale, portando con sé un design più ricercato (che la rende più simile ad un vero e proprio smartwatch piuttosto che ad una smart band) e due tra le caratteristiche che invece mancano sul modello base: NFC e GPS.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: ciò di cui avevamo bisogno?

Seppur di poco, crescono le dimensioni del display: 1,64 pollici contro i “soli” 1,62 pollici di Band 7. Cambia anche la risoluzione del pannello: 280 x 456 pixel, a fronte dei 192 x 490 pixel che invece contraddistinguono lo schermo presente sull’unità standard. Rispondono all’appello anche sensore di luminosità e l’Always On Display, con in più 180 nuovi quadrati.

Su Xiaomi Smart Band 7 Pro è stata inserita una batteria con capacità di 235 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia in fase di utilizzo pari a 12 giorni (circa una settimana facendone un uso più strong). Come detto, sono presenti anche l’NFC per i pagamenti contactless, il GPS, 117 attività sportive, il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione nel sangue e della qualità del sonno.

Per il momento, Xiaomi Smart Band 7 Pro è disponibile solo in Cina ad un prezzo che sfiora i 60 euro (al cambio), ma vi ricordiamo che l’altrettanto ottima Band 7 può essere invece acquistata su Amazon a circa 57 euro (in attesa di nuove promozioni che, alla luce del modello Pro, daranno vita a sconti sempre più interessanti di cui vi terremo puntualmente aggiornati).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.