Xiaomi Smart Band 7 in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

Tanta tecnologia sempre al polso per prenderti cura della tua salute e dei tuoi progressi sportivi. La Xiaomi Smart Band 7 non richiede grosse presentazioni: è in assoluto riconosciuta come la migliore smartband per rapporto qualità prezzo. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente conveniente: con lo sconto del 36%, disponibile per poche ore, la paghi appena 34€.

E’ equipaggiata con un bellissimo AMOLED da 1,62″, che garantisce un’area di visualizzazione di circa il 25% in più ampia rispetto alle generazioni precedenti. Il design è moderno, progettato per garantire una vestibilità estremamente comoda. Praticamente non vi accorgerete nemmeno di averla al polso: la Smart Band 7 è leggerissima.

Xiaomi offre ampie possibilità di personalizzazione: potrai scegliere tra ben 100 diversi quadranti, senza contare la possibilità di importarne di non ufficiali usando una miriade di applicazioni ad hoc.

Sul fronte delle prestazioni e delle funzionalità, troviamo oltre 110 modalità sportive per monitorare con estrema precisione i tuoi progressi: dal nuovo (sì, è impermeabile) alla corsa outdoor, passando per pesistica e dozzine di altre discipline. A questo si aggiungono i sensori per la salute che, tra le altre cose, monitorano la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di ossigeno nel sangue (con notifiche in tempo reale se scende sotto il 90%) e via dicendo.

Nel complesso, se non hai voglia di spendere centinaia di euro per uno smartwatch di fascia alta, ti suggerisco assolutamente di puntare proprio su questa smart band. Hai ancora poco tempo: approfitta dell’offerta e acquistala subito a soli 34,00€. Un prezzo ridicolo per un gadget che fa il suo lavoro benissimo.