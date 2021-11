Xiaomi registra una seconda casa automobilistica in quanto prevede di produrre in serie il suo primo modello già a partire dal 2024.

Perché Xiaomi ha registrato un altro brand di auto?

L'OEM cinese ha annunciato l'intenzione di entrare nel settore dei veicoli elettrici intelligenti (EV) all'inizio di quest'anno. Per insistere sull'importanza dei propri veicoli elettrici, il gigante tecnologico cinese ha presentato Xiaomi EV Company Limited, il mezzo attraverso il quale spera di realizzare il sogno di produrre macchine a corrente..

Forse, nel tentativo di aggiungere più vigore all'unità, la società ha ora presentato la sua seconda casa automobilistica nota come Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd. Si dice che la società registrata a Pechino abbia un capitale sociale di 1 miliardo di yuan e l'ambito aziendale include veicoli a nuova energia, produzione di mezzi e sviluppo tecnologico.

Il capitale sociale è un decimo di quello della Xiaomi Automobile Co., Ltd che è stata avviata a settembre con un capitale sociale di 10 miliardi di yuan. Non possiamo dire con certezza quale sarà l'ambito dell'attività, ma ci aspettiamo che questa nuova società gestisca periferiche e accessori mentre la prima società sia responsabile della produzione effettiva del veicolo.

Il fondatore di Xiaomi, Lei Jun, ha recentemente rivelato che il marchio avrebbe dovuto iniziare a produrre in serie i propri veicoli elettrici nella prima metà del 2024. La compagnia sembra aver capito tutti gli aspetti dell'emergente business dei mezzi elettrici, poiché il dirigente Lu Weibing ha rivelato che tramite i vari Xiaomi Home (i negozi, n.d.r.) si potrà gestire la vendita e i servizi di assistenza nel prossimo futuro.