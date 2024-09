Xiaomi Redmi Watch 4: SOLO OGGI a 71€ sul Mi Store

Solo per oggi lo Xiaomi Redmi Watch 4 è tuo a 71,99€, invece di 99,99€. La novità di casa Xiaomi ora la puoi mettere al polso con un ottimo risparmio. Cosa stai aspettando? Per ottenere questo super prezzo devi riscattare il Coupon 20% che vedi alla pagina dell’articolo.

Trovi il prezzo finale direttamente al check out, prima della conferma del pagamento. Tra l’altro potrai aggiungere anche altri articoli super scontati per l’occasione, come il Redmi Watch 4 Strap a soli 6,99€, invece di 9,99€. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

Xiaomi Redmi Watch 4: amore a prima vista

Mettiti al polso lo Xiaomi Redmi Watch 4 e te innamorerai subito. Non solo è bello da vedere, ma è super pratico da sfruttare ogni giorno. Acquistalo a soli 71,99€ grazie all’offerta del giorno e al Coupon 20% disponibile in edizione limitata.

Il display AMOLED Ultra Large da 1,97 pollici è incredibilmente brillante e chiaro da leggere. La cassa in metallo è leggera ed estremamente resistente, adatta alle attività quotidiane e allo sport. La corona girevole e il nuovo meccanismo a rilascio rapido rende tutto ancora più facile da consultare e attivare.

I sensori professionali registrano la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e molto altro ancora. Goditelo al polso senza preoccupazioni grazie alla batteria che offre fino a 20 giorni di autonomia. Ha anche il supporto alle chiamate. Cosa aspetti? Acquistalo adesso a soli 71,99€.