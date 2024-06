Xiaomi Redmi Watch 3 Active a SUPER PREZZO su Amazon (-20%)

Tieni monitorato il tuo stato di salute in tempo reale 24 ore su 24 con un wearable spettacolare che ti permette addirittura di rispondere alle chiamate. Stiamo parlando del mitico Xiaomi Redmi Watch 3 Active che adesso su Amazon puoi acquistare a soli 39,90 euro, invece che 49,99 euro.

Già il prezzo originale per quello che offre non è altissimo ma con questo sconto del 20% è da prendere al volo. Siamo di fronte a uno dei migliori smartwatch in circolazione, con un rapporto qualità prezzo praticamente imbattibile. Fai veloce però perché sicuramente a una cifra così bassa andrà a ruba.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active in caduta libera

Come ti dicevo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è sicuramente il giusto compromesso per avere tutto ciò che ti serve senza spendere un’esagerazione. Ha un bellissimo display LCD da 1,83 pollici con un comodo cinturino in silicone che puoi tenere tranquillamente anche mentre dormi. È dotato di un sensore preciso in grado di monitorare l’ossigeno del sangue, la frequenza cardiaca ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Potrai scegliere tra oltre 200 quadranti per cambiare tema quando desideri e come vuoi. E offrire anche più di 100 modalità sportive. Ha un’autonomia pazzesca di ben 12 giorni con una singola ricarica e poi, una delle cose più importanti, puoi fare chiamate e rispondere direttamente dallo smartwatch.

Corri su Amazon perché questa offerta durerà sicuramente poco. Quindi metti adesso nel tuo carrello Xiaomi Redmi Watch 3 Active a soli 39,90 euro, invece che 49,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.