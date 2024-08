Xiaomi Redmi Watch 3 Active in offerta a 32,90€ su Amazon: è un AFFARE

Chi è alla ricerca di uno smartwatch economico può ora puntare sull’ottimo Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Il modello di casa Xiaomi è ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 32,90 euro, con possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera. Lo smartwatch è venduto direttamente da Amazon e rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di un modello economico ma completo. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: un affare a questo prezzo

Il Redmi Watch 3 Active ha tutto quello che serve per soddisfare le esigenze di chi cerca uno smartwatch economico ma di ottima qualità. Tra le specifiche troviamo un display LCD da 1,83 pollici oltre alla possibilità di sincronizzazione, sia con i dispositivi Android che con gli iPhone. Lo smartwatch è dotato di GPS ed è in grado di monitorare varie modalità di allenamento oltre che vari parametri della salute dell’utente.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, il Redmi Watch 3 Active è ora disponibile con un prezzo scontato di 32,90 euro. C’è la possibilità di scegliere tra la versione nera e quella bianca. Il dispositivo è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto. Si tratta del nuovo minimo storico per questa versione dello smartwatch di Xiaomi.