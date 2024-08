Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 32€ è ASSURDO: 100 sport, salute e telefonate

Xiaomi Redmi Watch 3 Active è uno smartwatch spettacolare, che difficilmente si pensa sia possibile portare a casa con un investimento così piccolo. Un assistente per salute e sport, con oltre 100 modalità di allenamento supportare. Un alleato da polso, che ti permette di gestire le notifiche quotidiano e persino le telefonate in vivavoce.

Un prodotto che vanta un display squadrato super ampio (da 1,83″) con visibilità eccellente e un design spettacolare. Approfitta adesso di questa incredibile occasione Amazon a tempo limitato e completa al volo il tuo ordine per averlo a 32,99€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Un wearable spettacolare, un concentrato di tecnologia, che ti affiancherà durante il quotidiano, permettendoti di avere sempre tutto controllo, senza dover prendere in continuazione lo smartphone. Con più di 200 quadranti a disposizione, potrai personalizzare il tuo dispositivo ogni volta che lo desideri, abbinandolo perfettamente al tuo outfit quotidiano.

Se arriva una telefonata, puoi gestirla direttamente dal polso, parlando in vivavoce. Puoi anche avviare una nuova chiamata, senza dover prendere il telefono dalla tasca. Usalo per monitorare i tuoi allenamenti, con oltre 100 modalità sportive a disposizione e la certificazione 5ATM: puoi anche immergerlo in acqua fino a 50 metri, senza alcun problemi.

Un sistema intelligente, in grado di tenere sotto controllo anche la salute, grazie a una serie di modalità dedicate al monitoraggio dei tuoi parametri. Non manca il controllo del battito cardiaco, della quantità di ossigeno nel sangue e non solo.

Approfitta adesso di questa occasione Amazon a tempo limitato e porta a casa Xiaomi Redmi Watch 3 Active a 32,99€ con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Completa adesso l’ordine per approfittarne, se non l’offerta non è già finita, ma sii veloce: ci sono solo pochi pezzi ancora a disposizione.