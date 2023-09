Xiaomi Redmi Smart Band 2: l'alternativa allo smartwatch costa meno di 25€ su Amazon

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 è una smartband dotata di tante funzionalità e di un display da ben 1,47 pollici. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 24,99 euro, importo che rappresenta il nuovo minimo storico per il modello di Xiaomi su Amazon. C’è la possibilità di scegliere tra due colorazioni (bianco e nero). Chi cerca uno smartwatch economico può valutare, con molta attenzione, la Redmi Smart Band 2 che rappresenta un’alternativa davvero interessante per moltissimi utenti.

Xiaomi Redmi Smart Band 2: a questo prezzo è un best buy

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 ha tutte le carte in regola per poter essere considerata la giusta alternativa economica allo smartwatch. Il dispositivo è dotato di un display da 1,47 pollici, sufficientemente ampio per poter garantire un utilizzo completo di tutte le principali funzionalità.

La smartband può integrarsi con lo smartphone, per ricevere le notifiche e gestire varie funzioni. Tra le specifiche troviamo anche il monitoraggio del sonno, dei livelli di SpO2 e della frequenza cardiaca. Il dispositivo di Xiaomi è, inoltre, resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha un’autonomia di circa 14 giorni con un utilizzo standard.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xiaomi Redmi Smart Band 2 al prezzo scontato di 24,99 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per il modello, proposto nelle colorazioni bianco o nero. La smartband è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. L’offerta è valida solo per un breve periodo, tramite il link qui di sotto.

