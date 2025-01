Xiaomi Redmi Pad Pro: un tablet completo ora a un prezzo super (8/256 GB)

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è protagonista di una nuova offerta su eBay e, grazie al codice sconto PSPRGEN25, è ora acquistabile al prezzo scontato di 249 euro, scegliendo la versione da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Al prezzo proposto, il Redmi Pad Pro è un vero e proprio best buy, diventando il tablet Android da prendere.

Xiaomi Redmi Pad Pro: un best buy tra i tablet

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è uno dei tablet più interessanti sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 12,1 pollici, con pannello IPS con risoluzione di 2.5K e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del tablet troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 10.000 mAh. Il tablet ha il sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15 e la personalizzazione di HyperOS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad Pro al prezzo scontato di 249 euro, nella versione descritta in precedenza. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.