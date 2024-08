Xiaomi Redmi Pad Pro (8/256 GB) in offerta a meno di 250€: è il tablet da prendere

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet Android completo e con un prezzo accessibile, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo. Lo Xiaomi Redmi Pad Pro, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 243 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice XIAOMIAGO24. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. A questo prezzo, il tablet di Xiaomi è un best buy assoluto. L’offerta è disponibile di seguito.

Redmi Pad Pro: un best buy tra i tablet

Il Redmi Pad Pro è un ottimo tablet, completo, veloce e con un rapporto qualità/prezzo davvero conveniente. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 12,1 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, una garanzia di prestazioni ottimali per la fascia di prezzo. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 10.000 mAh. Il tablet ha il sistema operativo Android 14 con HyperOS. Il tablet ha tutte le carte in regola per garantire soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di un tablet Android dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto XIAOMIAGO24 è ora possibile acquistare il Redmi Pad Pro nella versione descritta al prezzo scontato di 243 euro e con possibilità di pagare anche in 3 rate con PayPal. L’offerta è disponibile di seguito. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.