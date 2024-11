Xiaomi Redmi Note 13 cala di prezzo: su Amazon costa 155€ (8/256 GB)

Lo Xiaomi Redmi Note 13 diventa lo smartphone da prendere per chi ha un budget ridotto ed è alla ricerca del miglior dispositivo per rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage del dispositivo di Xiaomi con un prezzo scontato di 155 euro invece di 249 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile anche in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13: ora è un best buy

Il Redmi Note 13 è lo smartphone da prendere oggi nella fascia bassa. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz a cui si affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 685.

La versione in offerta dello smartphone ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage e include anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Il dispositivo ha tre fotocamere posteriori, con sensore principale da 108 Megapixel. Da segnalare anche il sistema operativo Android 14 con la certezza di ricevere aggiornamenti fino ad Android 16.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Redmi Note 13 8/256 GB al prezzo scontato di 155 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.