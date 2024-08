Xiaomi Redmi Note 13 256GB a 149€: camera 108MP, AMOLED 120 Hz e Snapdragon

Non prendere adesso Xiaomi Redmi Note 13 sarebbe pura follia. L’edizione con ben 256GB di spazio di archiviazione puoi portarla a casa a 149€ circa soltanto, approfittando di un codice sconto sensazionale. Lo prendi direttamente su eBay da venditore professionale, in questo modo: metti il prodotto nel carrello e, prima di completare il tuo ordine, inserisci il codice sconto ” XIAOMIAGO24 “. Le spedizioni sono veloci e non prevedono alcun costo aggiuntivo, ma restano pochi pezzi a disposizione.

Un ampio display AMOLED con refresh rate da 120Hz, un comparto fotografico mozzafiato con sensore principale da 108MP, processore firmato Snapdragon e ben 256GB di spazio di archiviazione: sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo smartphone quasi incompatibile con un prezzo così compatto. Eppure, il colosso cinese ci ha da sempre abituato a prodotti con un rapporto fra qualità e prezzo eccezionale. Se a questo ci aggiungi un sconto a tempo limitato, allora l’affare è servito.

Xiaomi Redmi Note 13 mette insieme prestazioni, performance a livello energetico (grazie alla super batteria da 5000 mAh e alla ricarica veloce) e possibilità di scattare fotografie mozzafiato. Un vero peccato non concedersi un dispositivo così completo, se l’investimento richiesto in questo momento è così piccolo!

Mettilo ora nel carrello su eBay e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice promozionale ” XIAOMIAGO24 “. Lo porti a casa a 146€ circa soltanto e lo ricevi velocemente, senza costi aggiuntivi. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.