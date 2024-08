Xiaomi Redmi Note 12S a 125€ è un'occasione PAZZESCA: fotocamera da 108MP

Xiaomi Redmi Note 12S, straordinario smartphone bravo a fare tutto, è in promozione a prezzo strepitoso su eBay. Tutto merito di una promozione a tempo limitatissimo!

Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice promozionale ” XIAOMIAGO24 “. Lo porti a casa a 125€ circa soltanto e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, ma non devi perdere tempo: La disponibilità è limitata.

La prima cosa che colpisce è senz’altro la fotocamera principale: ben 3 sensori, con il principale addirittura da 108MP. Potrai realizzare scatti mozzafiato in qualsiasi contesto, anche con scarsa luminosità. Potrai goderteli sull’ampio display AMOLED da 6,43″con refresh rate da 90Hz.

Oltre a questo, puoi contare su un processore prestante come MediaTek Helio G96, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione: tutta la potenza che ti serve per qualsiasi attività deciderai di svolgere con il tuo device. Non temere di rimanere a secco: con 5000 mAh e la ricarica rapida da 33W, non ci saranno limiti!

Non perdere questa occasione eBay a tempo limitatissimo e porta a casa l’eccezionale Xiaomi Redmi Note 12S a 125€ circa appena semplicemente mettendo il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserendo il codice promozionale ” XIAOMIAGO24 “. Lo acquisti a 125€ circa soltanto con spedizioni assolutamente rapide e senza il minimo costo aggiuntivo. Sii rapido: a questo prezzo, resterà disponibile per pochissimo tempo ancora.